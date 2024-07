Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta unui urs a fost semnalata miercuri dimineata in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. Autoritatile au emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetatenilor. Ursul a fost vazut in zona Cabanei Rusu, din Petrosani. La fata locului intervin jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean…

- Un copil in varsta de 15 ani este in stare grava dupa ce a cazut de pe o mașina aflata in mers, in zona parcului Bradet, din Petroșani, județul Hunedoara. Doi copii erau pe capota unei mașini conduse de tanarul in varsta de 18 ani. Poliția din Petroșani a fost sesizata sambata dimineața, in jurul […]…

- O locomotiva a luat foc vineri dimineața langa stația Petroșani. Vehiculul nu era in mișcare. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri. Pompierii de la ISU Hunedoara au fost anunțați ca un incendiu a izbucnit intr-o locomotiva garata langa stația Petroșani. La fața locului, ei…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, miercuri, in zona Manastirii Cotesti, situata la numai 16 kilometri de municipiul Focsani, printr-un apel la 112 fiind solicitata interventia jandarmilor, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Vrancea. ‘In cursul diminetii, in urma unui apel 112, un…

- Jandarmii au intervenit la Cotofanesti, Parava si Oituz dupa ce a fost semnalata prezenta unor ursi in gospodarii sau pe strada, a informat, sambata, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau. ‘Noaptea trecuta, in jurul orei 00,10, in urma unui apel 112, un echipaj de jandarmerie a fost directionat…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS, au pus marti in executare 11 mandate de perchezitii domiciliare in municipiul Petroșani și orașul…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS, au pus marti in executare 11 mandate de perchezitii domiciliare in municipiul Petroșani și orașul…

- Un accident cu șase persoane ranite s-a produs duminica in localitatea Aninoasa, județul Hunedoara. O conducta de gaz a fost avariata. In accident au fost implicate doua autoturisme și au rezultat șase victime (patru barbați și doua femei). Persoanele ranite au primit ajutor medical și ulterior au fost…