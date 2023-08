Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Trica (46 de ani) a jucat la Steaua in perioada 1998-2003, apoi a ajuns in Bulgaria. A evoluat mai intai la Litex Loveci, apoi la CSKA, echipa cu care a reușit sa caștige trei trofee in țara vecina: de doua ori Cupa și o data Supercupa Bulgariei. Acesta analizeaza pentru GSP.RO cele doua confruntari…

- Dinamo – Sepsi 0-3. Echipa lui Ovidiu Burca a fost invinsa de catre Sepsi Sf. Gheorghe in etapa a treia a Ligii 1. Partida a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul cu Dinamo a fost ultimul pentru Sepsi inaintea returului cu CSKA Sofia, din preliminariile Conference League. In partida tur, oamenii…

- Laszlo Dioszegi, dezvaluiri incredibile dupa CSKA Sofia – Sepsi 0-2. Patronul covasnenilor a vorbit despre incidentele de la partida din Bulgaria, caștigata de echipa sa. Sespi Sf. Gheorghe a produs marea surpriza in turul al 2-lea al preliminariilor UEFA Conference League. Caștigatoarea cupei s-a impus…

- ​Echipele FCSB, CFR Cluj și Sepsi Sf.Gheorghe, ultima fiind deținatoarea Cupei Romaniei Betano, au aflat numele adversarilor pe care ii vor intalni in turul 2 preliminar al Conference League. Sorții nu au fost deloc blanzi cu cele trei echipe din Romania, misiunea anunțandu-se dificila inca de la inceputul…

- FCSB a picat cu ȚSKA Sofia 1948 in cadrul tragerilor la sorți pentru al doilea tur din Conference League. Gigi Becali a explicat cum vede duelul cu echivalentul celor de la CSA Steaua din Bulgaria. Partida tur cu ȚSKA Sofia 1948 ar urma sa se dispute in Bulgaria pe 27 iulie, iar returul pe 3 august.…

- Albaiulianul Dinu Moldovan, la Sepsi Sf. Gheorghe, in Conference League, dupa retrogradarea cu Chindia Targoviște Portarul albaiulian Dinu Moldovan a facut un pas important in cariera și a semnat cu Sepsi Sf. Gheorghe, echipa participanta in Conference League, dupa ce a caștigat al doilea an consecutiv…

- Fundașul dreapta Radoslav Dimitrov (34 de ani), mijlocașul Anass Achahbar (29 de ani) și mijlocașul Enriko Papa (30 de ani) au parasit-o pe Sepsi Sf. Gheorghe. Cat timp așteapta semnatura noului antrenor, cel mai probabil Liviu Ciobotariu, Sepsi face mutari importante și la nivelul lotului. Finanțatorul…

- CS Universitatea Craiova nu a profitat de infrangerea lui CFR Cluj. Formația din Banie a pierdut pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 0-1, și a ratat șansa de a juca la barajul de Conference League impotriva rivalei locale, FCU Craiova. ...