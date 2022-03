Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 4,3 grade s-a produs luni dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa un altul cu magnitudinea 4,2 ce a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni, la…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, la ora 00:31:06 (ora locala a Romaniei), in zona seimica Vrancea, transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitatea II si s-a inregistrat la adancimea de 103…

- Vineri, 04 Februarie 2022, la ora 06:54:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 15km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km V de Braila, 66km V de Galati, 102km E de Ploiesti, 129km NE de Bucuresti, 134km…

- Un seism de 3,4 grade s-a produs in Moldova, Galați. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 23:18, la o adancime de 13 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 23 km V de Galati, 27 km NV de Braila, 140 km SE de Bacau, 147 km NE de Ploiesti, 157 km NV de Constanta, 169 km E de…

- In ziua de 30 Decembrie 2021, la ora 01:20:39 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 130km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp, cutremurul s a produs in apropierea…

- Un cutremur de 3,5 grade a avut loc, duminica, 26 decembrie in Romania.In ziua de 26 Decembrie 2021 la ora 23:45:23 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 144km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,5 grade s-a produs, duminica, la ora 23:45, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la o adancime de 144 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 62 km E de Brasov, 82 km N de Ploiesti, 110 km S de…

- Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului INCDFP anunta faptul ca, in noaptea de miercuri spre joi, 23 decembrie 2021, la ora 03:02:42 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 126km.Seimsul…