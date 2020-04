Mesaj pe cer, la Timișoara, pentru cei din linia întâi Metodele prin care oamenii aleg sa-și arate recunosțința fața de cadrele medicale și fața de toți cei care se lupta in linia intai cu epidemia de coronavirus iau cele mai neașteptate și impresionante forme. Astazi, un mesaj adresat lor a aparut, la propriu, la inalțime. The post Mesaj pe cer, la Timișoara, pentru cei din linia intai appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

