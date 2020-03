Mesaj nou de vreme severa imediata! Cod Galben in judetul Constanta si cele din apropiere

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Prognoza din Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis un Mesaj nou de vreme severa imediata tip Cod Galben, valabil pentru judetul Constanta pana la ora 09.00.Specialistii de la ANM spun ca se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub…

- ISU Brasov: Aveti grija unde va parcati la noapte masina! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Rosu de viscol si vant puternic, pentru zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita, Arges, Brasov, Buzau si pentru judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Tulcea.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, avertizarea nowcasting Cod galben de ceata pentru Municipiul Bucuresti, dar si pentru 15 judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in Capitala ceata va persista, iar vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri. In acelasi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, chiciura si polei, valabile in orele urmatoare in București și in 25 de judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in judetele Constanța, Tulcea, Braila,…

- Alerta de vreme severa, emisa de ANM Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cu efect imediat COD GALBEN, de polei, chiciura si ceata foarte densa, pentru judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Galati, Vrancea, Vaslui, Braila, Ialomita, Covasna, Mures, Harghita, Sibiu, Constanta,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, chiciura si polei, valabile in orele urmatoare in 27 de judete, inclusiv in Capitala. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele Braila, Ialomita, Buzau, Prahova,…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, la ora 02.00, o avertizare meteo de vreme severa imediata, valabila pana la ora 08.00.Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea, zona continentala, unde se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta,…

- Centrul National de Prognoza meteo din cadrul Administratie Nationale de Meteorologie, a emis, putin inainte de miezul noptii, un mesaj nou de vreme severa, tip Cod Galben.Avertizarea meterologilor este valabila pana la ora 05.00, pentru judete Constanta si Tulcea, dar si pentru judetele Calarasi, Ialomita,…