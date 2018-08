Mesaj iresponsabil al purtatorului de cuvant al Politiei Romane

77 DE CUVINTE: Ce bine ar fi!

Am avut un moment când avertizarea ce venea din partea GPS-ului m-a deranjat. Tot insista vocea aceea neiertătoare că am depăşit viteza legală şi nu aveam decât 54 de kilometri pe oră în localitate! Apoi m-am liniştit şi am zâmbit. Ce bine ar fi totuşi să existe aparate similare şi în alte domenii! Şi să […] [citeste mai departe]