Draga cetatene din viitor, de orice nationalitate vei fi fiind atunci cand vei gasi sticla asta, trebuie sa iti marturisesc in primul rand ca prezenta incinta de beton in care te afli acum, pe care probabil ai descoperit-o in sapaturile arheologice, nu e un mormant, iar borcanele si sticlele nu sunt ofrande pentru vreun zeu, toate au fost proprietate privata a unui roman, un om care a trait in preajma marii pandemii de Covid-19 din 2020 pe co (...)