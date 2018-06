Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea deveni al treilea mare producator de gaze naturale din Europa, odata cu extractia resurselor din Marea Neagra, a declarat, joi, Francois-Regis Mouton, director in cadrul Asociatiei Internationale a Producatorilor de Petrol si Gaze. "România ar putea deveni al treilea producător…

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta ”2018 – Moment de rascruce…

- "Vorbim deschis despre spioni rusi activi in tarile noastre. Iar multi politicieni, inclusiv din tara mea, inchid ochii. Ne confruntam cu propaganda si activitati ce ne ataca societatile si nu ii cautam pe cei aflati la originea lor", a declarat Kiska, citat de site-ul agentiei de presa Reuters.Cu…

- Lucrarile ar trebui sa demareze in toate tarile riverane (Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Tirana, Grecia) cel tarziu in anul 2019, dar o portiune din autostrada este deja construita la nord de Marea Neagra. Fiecare stat va plati portiunea…

- Rusia este pe cale sa livreze cu 19% mai putin petrol spre Europa, in primele cinci luni ale acestui an in comparație cu 2017, prin principale sale porturi din Marea Baltica si Marea Neagra. In schimb, volumul de export ale Rusiei, prin conductele sale catre China, a crescut cu 43% in primele trei luni…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu oferit de analistul american Peter Doran, presedintele CEPA, pe tema propagandei Rusiei și a ”strategiei haosului” lui Vladimir Putin din Europa de Est.Digi24: Rusia incearca sa dezbine societatea romaneasca prin aparatul…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, potrivit unui raport publicat de Banca Mondiala (BM). Cele mai mari transferuri de bani în regiune au fost către Rusia (8 miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avertizat marti ca proiectul controversatului gazoduct ruso-german Nord Stream 2 nu este posibil fara implicarea Ucrainei in tranzitul de gaz din Rusia spre Europa, insa fara a preciza rolul acestei tari in respectivul tranzit, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…