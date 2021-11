Mesaj impresionant pro-vaccinare: “Se sufocă. Ne imploră. Regretă” Un banner urias ce afiseaza un mesaj puternic de incurajare a vaccinarii anti-Covid a aparut peste noapte pe Bulevardul Magheru din Bucuresti. „Se sufoca. Ne implora. Regreta” sunt cuvintele afisate pe bannerul din centrul Capitalei, aluzie la pacienții de Covid care au nevoie de oxigen, marea majoritate a acestora fiind nevaccinați. Pe fundal sunt ilustrate […] The post Mesaj impresionant pro-vaccinare: “Se sufoca. Ne implora. Regreta” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

