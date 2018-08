Stiri pe aceeasi tema

- Compania feroviara italiana Trenord a identificat-o pe angajata care a facut un anunt scandalos impotriva romilor marti intr-un tren pe ruta Milano-Cremona-Mantua dupa o ancheta interna, au declarat miercuri surse ale companiei pentru agentia de presa ANSA, potrivit Agerpres. Potrivit pasagerilor,…

- Un adolescent din Sighetu Marmatiei a postat pe pagina sa de socializare un mesaj in care atragea atentia ca aseara a fost agresat de un alt cetatean din Sighet, de etnie roma, si desi a sunat la 112 si politia a ajuns la fata locului, nu s-a prea facut nimic impotriva agresorului. Mesajul lui este…

- Sute de cetateni romani vor participa la protestul ,,Aresel! Basta! Enough!", care se va desfasura in Bucuresti, incepand cu ora 15.00. Manifestul este impotriva violentei indreptata asupra romilor din Romania, Italia si Ucraina, ca urmare a declaratiilor si actiunilor instrumentate de reprezentanti…

- Lia Olguta Vasilescu este in centrul unei noi controverse! Ministrul Muncii a postat, duminica seara, un video cu o interventie in forta, cu tunuri de apa, impotriva unor manifestanti.Ministrul nu a comentat in niciun fel filmuletul, insa comentariile sunt, in mare parte, favorabile, ba chiar…

- Sprijinul membrilor Uniunii Europene pentru pozitia Irlandei privind Brexit-ul nu se va modifica, a declarat joi, la Dublin, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, care a avertizat cu privire la orice tentatie de a izola aceasta tara in acordul privind retragerea Marii Britanii din blocul…

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini, cunoscut pentru pozitiile sale dure, a promis luni ca va lua masuri impotriva minoritatii rome, facand o legatura intre aceasta minoritate etnica si "furturi si ilegalitati", relateaza dpa. Salvini, lider al partidului de extrema-dreapta…

- O companie de transport feroviar din Japonia si-a cerut scuze dupa ce unul dintre trenurile sale a plecat din statie cu 25 de secunde mai devreme, in al doilea astfel de caz petrecut in ultimele luni.

- Compania americana SpaceX a fost obligata sa amane lansarea prevazuta joi a rachetei Block 5 din noua gama Falcon 9, cu mai putin de un minut de ora prevazuta, relateaza AFP. Urmatoarea fereastra de lansare este vineri intre 16:14 si 18:21 ora locala (20:14 si 22:21 GMT), de la Cape Canaveral in Florida.…