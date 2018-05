Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75-, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,45%, dar indicele Robor la 6 luni a atins un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 27 octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,08%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,03% pentru a treia zi consecutiv, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,05%, cel mai mic nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se…