Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat la finalul summitului extraordinar al aliantei consacrat conflictului din Ucraina, ca Rusia nu trebuie sa fie susținuta de China.

Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a acuzat joi Rusia ca "se preface ca negociaza" un armistitiu in Ucraina, lasand in acelasi timp in continuare "armele sa vorbeasca", informeaza AFP.

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a fost trimis, marti, "la Moscova", unde urmeaza sa participe, miercuri, la intalniri, dupa care urmeaza sa se duca "in Ucraina", joi, cu scopul de a cauta un armistitiu, anunta marti seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.

Ministrul de Externe al Rusiei acuza ca Ucraina vrea sa interzica cetațenilor ruși dreptul la o viața normala, refuzand sa permita invațamantul in limba rusa sau libertatea religioasa. Lavrov spune ca mai multe țari, printre care și Romania, au acuzat astfel de incalcari și spune ca Rusia nu va permite…

Negocierile dintre Ucraina și Rusia au eșuat din nou. Cele doua țari beligerante s-au ințeles numai pe evacuarea civililor, nu și pe un tratat de pace. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a acuzat ca presa manipuleaza informațiile privind Ucraina.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca Ucraina doreste discutii directe intre presedintele Volodimir Zelenski si omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, deoarece Kievul stie ca Putin este persoana care ia deciziile, transmite Reuters.

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, i-a cerut sambata, intr-o convorbire telefonica, omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca Rusia sa puna capat operațiunii militare din Ucraina, anunța AFP, citand o sursa diplomatica turca.

Ministrul ucrainean al Sanatații, Oleh Lyashko, a declarat ca 57 de persoane au fost ucise și 169 ranite joi, dupa ce Rusia a lansat o invazie la scara larga in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Mediafax.