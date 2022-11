Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a spus reprezentantilor statelor membre ca nu este posibil sa fie introdus un plafon al pretului gazelor naturale care in acelasi timp sa nu afecteze contractele pe termen lung sau securitatea aprovizionarii, au declarat doua surse diplomatice pentru Reuters. Dupa discutii indelungate,…

- Comisia Europeana le-a spus luni reprezentantilor statelor membre ca nu este posibil sa fie introdus un plafon al pretului gazelor naturale care in acelasi timp sa nu afecteze contractele pe termen lung sau securitatea aprovizionarii, au declarat doua surse diplomatice pentru Reuters.Dupa discutii indelungate,…

- Potrivit sursei citate, statele membre UE sunt blocate de mai multe saptamani cu privire la subiectul necesitatii si modalitatilor plafonarii pretului gazelor, in cadrul eforturilor de tinere sub control a preturilor in crestere la energie. Totul in conditiile in care Europa se indreapta spre o iarna…

- Liderii statelor membre UE vor profita de reuniunea lor de la finele acestei saptamani pentru a analiza mai multe optiuni pentru plafonarea pretului gazelor naturale, un subiect care creeaza divergente in UE de mai multe saptamani, potrivit unei noi variante de lucru a concluziilor summitului din 20-21…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri impunerea de taxe pe profiturile exceptionale ale firmelor din energie si au inceput negocierile privind viitoarele decizii pentru a rezolva criza energiei, posibil o plafonare a pretului la gazele naturale la nivelul blocului comunitar, transmite…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri impunerea de taxe pe profiturile exceptionale ale firmelor din energie si au inceput negocierile privind viitoarele decizii pentru a rezolva criza energiei, posibil o plafonare a pretului la gazele naturale la nivelul blocului comunitar, transmite…

- Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub

- Comisia Europeana vrea sa puna limita de consum la orele de varf in statele membre și sa plafoneze prețul gazului rusesc, pentru a contracara manipularea Rusiei pe piața energiei. Sunt doua dintre masurile anunțate de șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen.