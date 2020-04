Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi se implica in lupta impotriva COVID-19! "Regele" a hotarat sa doneze echipamente medicale Spitalului Militar din Constanța, conform unui comunicat emis de clubul Viitorul Constanța."Intr-o perioada de criza, in care solidaritatea este indispensabila in lupta impotriva coronavirus, FC Viitorul…

- Mihai Stoica (54 de ani), directorul sportiv al celor de la FCSB, și-a reamintit de sfertul istoric din Cupa UEFA disputat intre roș-albaștri și Rapid (1-1 la general pentru echipa pregatita la vremea respectiva de Cosmin Olaroiu). S-a intors roata la FCSB: cum e jucat pe degete Gigi Becali de Bogdan…

- Vedeta a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care a informat opinia publica despre gestul ei, a spus si in urma cu ceva timp ca banii vor fi donati, insa nu a dorit sa dezvolte subiectul procesului, nici macar nu a scris numele nepotului favorit al lui Gigi Becali. Citeste si: Adelina…

- Victor Ciutacu și Gigi Becali, patronul FCSB, au avut un schimb de replici in direct la TV Totul a pornit dupa ce jurnalistul l-a criticat pe omul de afaceri pentru ca acesta s-a luat de Cosmin Olaroiu. La doar cateva zile dupa ce a postat un mesaj dur la adresa lui Gigi Becali, pe contul de Facebook,…

- Dragos Firtulescu a revenit in Oltenia dupa incheierea campionatului in India si isi petrece timpul alaturi de familie. Fotbalistul a donat bani și materiale medicale pentru Spitalul de Neuropsihiarie din Craiova. "Am venit de șapte zile acasa, asta e un lucru bun pentru mine, fiindca sunt…

- Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta are o istorie complexa, iar locuitorii din Constanta pot apela cu incredere la serviciile oferite de unitatea medicala. Actualul comandant al spitalului, col. dr. Aurel Trana, a povestit ca in ultimii ani a avut loc o evolutie cu privire…

- Fostul capitan al naționalei de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, a postat, duminica seara, un mesaj de condoleanțe dupa moartea legendarului baschetbalist Kobe Bryant, denumindu-l pe acesta "unul dintre cei mai mari din toate timpurile". Un mesaj asemanator a transmis și Nadia Comaneci, anunța MEDIAFAX."Cumplita…

