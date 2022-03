Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, o femeie din Ilva Mare facea un apel disperat la o asociație din Bistrița sa o ajute sa-și aduca in Romania nora și nepoțelul de 3 ani. Cei doi erau prinși intr-o zona intens bombardata. Au reușit sa ajunga in țara noastra prin implicarea deputatului Daniel Suciu. Este a doua…

- Ana Bogdan (Romania, 97 WTA) a fost invinsa dramatic de Dayana Yastremska (Ucraina, 140 WTA), scor 6-3, 6-7(7), 6-7(7) in primul tur la Lyon (Franța). Ucraineanca a fost extrem de motivata, dupa ce a fugit in urma cu cateva zile din calea bombardamentelor rușilor. Ucraineanca a trait in acest weekend cele…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in acre s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina de teama razboiului si a afirmat ca s-a bucurat cand a vazut care este nivelul de implicare si de hotarare, potrivit news.ro. Fii…

- Aproape 90 de ucraineni, majoritatea femei și copii, au ajuns in comuna Rodna, județul Bistrița-Nasaud, sub coordonarea Andreei Seni, cea care conduce o asociație ce promoveaza cultura și istoria din Rodna, insa acum s-a transformat in asociație de sprijin umanitar. Au inceput prin a aduce cateva persoane,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Dayana Yastremska (21 de ani, 120 WTA) a transmis un mesaj la story pe Instagram, dupa ce a ajuns in Franța. Sportiva din Odesa și sora ei mai mica au venit in Romania , iar sambata au ajuns in Franța, unde Dayana Yastremska va participa la turneul de la Lyon. ”O primire…

- Alte 2 553 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 760 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 9 sunt asociate cu contact in afara țarii: 3-Ucraina, 2-Rusia, 1-Romania, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Spania. {{590983}}Numarul…

- PSD BN a ”inghițit” ieri membrii ALDE BN, prin-un contract de fuziune. ALDE Romania susține ca e ilegal. ”Nu ne apucam sa facem așa ceva daca nu aveam o baza legala” susțin Suciu și Ivan. Marți seara, la nivel național, ALDE Romania a decis fuziunea cu PNL. Ieri, la sedfiul PSD BN, ALDE BN a fdecis…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…