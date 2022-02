Stiri pe aceeasi tema

- Dayana Yastremska (21 de ani, 120 WTA), jucatoarea ucraineana de tenis care a fugit de razboi prin Romania, mulțumește pentru primea calduroasa. Dayana Yastremska și sora ei mai mica au reușit sa fuga ieri din Ucraina. Au luat un bac din Odesa și au fost primite de autoritațile din Romania. Acum, cele…

- Daiana Yamstreska si sora ei, care au ajuns vineri in Romania dupa ce au fugit din calea razboiului din Ucraina, au ajuns in Franta, conform unui mesaj postat pe Twitter de fosta ocupanta a locului 21 in ierarhia WTA.

- Jucatoarea ucraineana de tenis Dayana Yastremska (21 de ani, 120 WTA) a postat un mesaj pe contul de Instagram, dupa ce a ajuns in Romania. Sportiva din Odesa a venit cu sora mai mica, dar și-a lasat in urma parinții. „Dupa doua zile petrecute in ascunzatori, parinții mei au luat decizia ca, indiferent…

- Dayana Yastremska (21 de ani, 120 WTA), jucatoare ucraineana de tenis, a transmis un mesaj sfașietor. A fugit din calea razboiului de la Odesa, a ajuns pe teritoriul Romaniei, dar și-a lasat in urma parinții. Dayana Yastremska și sora ei mai mica au reușit sa fuga din Ucraina. Jucatoare de tenis a…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat, miercuri, ca Romania poate conta pe Franta, tara sa fiind "mandra" ca este alaturi de romani in contextul actualelor provocari de securitate, anunța Agerpres. Le Drian a sustinut o declaratie de presa alaturi de omologul…

- Ana Bogdan (Romania, 119 WTA) s-a calificat la pas in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Limoges (Franța), dupa ce a dispus in minimum de seturi de Mallaurie Noel (Franța, 406 WTA), scor 6-3, 6-2. Jucatoarea locala a rezistat doar o ora și 20 de minute in fața romancei. Bogdan și-a asigurat…

- Ana Bogdan, locul 119 WTA și cap de serie numarul 8, s-a calificat, miercuri noapte, în sferturile turneului de categorie WTA 125 de la Limoges.Jucatoarea de tenis din România a trecut, scor 6-3, 6-2, de Mallaurie Noel, locul 406 WTA, beneficiara a unui wild card. Franțuzoaica a…

- Egiptul, cel mai mare importator mondial de grau, a cumparat, luni, 600.000 de tone de grau din Romania, Rusia si Ucraina, cu livrare in perioada 9-20 ianuarie 2022, incercand sa profite de scaderea cotațiilor pe burse, in contextul temerilor legate de raspandirea noii variante a COVID-19, Omicron.…