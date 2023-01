China iși va apara suveranitatea și va impiedica independența Taiwanului in 2023, a declarat un inalt oficial de la Beijing. In acest an, China va continua sa iși protejeze in mod hotarat suveranitatea statului și integritatea teritoriala, precum și sa contracareze orice provocari care vizeaza independența Taiwanului și orice incercari de interferența externa in problema […] The post Mesaj dur pentru SUA. China spune ce planuri are cu Taiwanul in 2023 first appeared on Ziarul National .