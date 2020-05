”Mai avem doua saptamani pana la relaxarea masurilor, sa nu ne batem joc de ce am construit pana in prezent. Masurile cele mai puțin riscante vor fi ridicate dupa 15 mai, in prima perioada de relaxare”, a fost mesajul lui Raed Arafat. ”Mai avem doua saptamani pana la relaxarea masurilor, sa nu ne batem joc de ce am construit pana in prezent. Masurile cele mai puțin riscante vor fi ridicate dupa 15 mai, in prima perioada de relaxare”, a fost mesajul lui Raed Arafat. Noi nu am facut total lockdown, cum au facut alte țari. Vom purta masca in mijloacele de transport și la munca, trebuie sa ne spalam…