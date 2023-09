Mesaj dur pentru Pescobar: ”136 kg de produse expirate la Taverna Racilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat joi la Antena 3 ca neregulile descoperite la restaurantele 'Taverna Racilor' nu sunt legate de nicio culoare politica, dupa ce patronul a spus ca nu poate fi șantajat sa intre in politica.„Fara…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Vest au dispus inchiderea temporara, pana la remedierea neregulilor constatate, a restaurantului Taverna Racilor din Timișoara. Lanțul de restaurante a fost in ultimele zile in vizorul inspectorilor, pana acum fiind…

- E efectiv tavalug pentru locațiile Taverna Racilor din toata țara. Locația din Timișoara a fost și ea inchisa. Inspectorii ANPC au descins și in Capitala Banatului, acolo unde au gasit mancare neconforma, morcovi stricați și pește ținut in condiții improprii, la fel ca in celelalte locații din țara…

- Lovitura dupa lovitura pentru Pescobar! Dupa ce ieri inspectorii ANPC au inchis Taverna Racilor din Herastrau, astazi, aceeași sancțiune a fost aplicata restaurantului care aparține aceluiași om de afaceri, pe numele sau real Paul Nicolau. Reacția lui Pescobar dupa ce și afacerea din Snagov i-a fost…

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au emis o decizie de inchidere temporara a restaurantului Taverna Racilor din Herastrau pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni și 12 luni. Decizia a fost luata in urma unor constatari grave legate de sanatate și siguranța alimentara.…

- Cunoscutul local ”Taverna Racilor” din Herastrau a fost inchis de catre inspectorii de la Protecția Consumatorului din București Ilfov. Paul Nicolau ”Pescobar”, șeful rețelei ”Taverna Racilor” amenința ca va merge la Parchetul General: „Nu ma mai șantajați!”.„Am un mesaj pentru toata lumea: Nu voi…

- Cunoscutul local ”Taverna Racilor” din Herastrau a fost inchis de catre inspectorii de la Protecția Consumatorului din București Ilfov. Paul Nicolau ”Pescobar”, șeful rețelei ”Taverna Racilor” a explicat intreaga situație și a spus ca totul s-a datorat faptului ca la una dintre mașinile care transportau…

- Protecția Consumatorilor a inchis pentru o perioada de la 6 luni la un an restaurantul Taverna Racilor din Herastrau, deținut de celebrul Pescobar. Recemt, se vehiculau informații ca Pescobar va deschide un local și la Cluj, fiind vazut in oraș de mai multe ori.Inspectorii au facut controale toata vara…