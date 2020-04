Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenor in Turcia, la formatia Gaziantep, a declarat ca el crede ca a avut coronavirus in decembrie 2019."Cred ca am avut coronavirus in decembrie, eu stiu exact simptomele pe care le are acest virus nenorocit. Eu am avut o pneumonie, nu am avut gust, nu am avut miros,…

- COVID-19. Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a vorbit in aceasta dimineața despre pandemia de coronavirus și spune ca e ferm convins ca la finalul anului trecut a fost la randul sau infectat. Craciunul din 2019 n-a fost cel mai liniștit pentru antrenorul roman. Acesta s-a imbolnavit…

- Cluburile chineze urmeaza sa reduca salariile jucatorilor pentru a compensa costurile financiare legate de pandemia de coronavirus, a anuntat, joi, federatia de la Beijing potrivit news.ro.Federatia chineza a precizat ca toate cluburile din primele trei divizii vor negocia conditiile unei…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul echipei Gaziantep, a oferit un mesaj pentru cetațenii turci, in care ii indeamna pe aceștia sa ramana acasa. Filmulețul in care antrenorul roman vorbește in limba engleza a fost postat pe pagina de Facebook a clubului antrenat de acesta, Gaziantep. „Salutare,…

- Marius Șumudica (49 de ani) s-a intors in Romania, dupa ce a luat un avion privat din Turcia, din cauza pandemiei de coronavirus care a afectat Europa. Antrenorul celor de la Gaziantep a vorbit despre situația din Romania și din Turcia și le-a cerut oamenilor sa stea in casa, nu sa iasa la plimbare…

- Ministrul Sportului din Turcia a anunțat astazi suspendarea ligilor de fotbal din Turica. In consecința, Marius Șumudica (49 de ani), antrenor la Gaziantep, a decis sa le dea liber jucatorilor sai pana luni și se gandește sa revina in Romania. ...

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, a pierdut pe terenul lui Basaksehir, 1-3. Antrenorul roman da vina pe ineficienta ofensiva: „Jucam bine, dar nu putem marca. Eu sunt platit doar sa ii pregatesc”. A avut si un mesaj politic: „Ma doare inima pentru Turcia. Sa fim uniti!”. Marius Sumudica a pierdut…

- Marius Șumudica a vorbit despre venirea lui Alexandru Maxim (29 de ani) in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep afirma ca mijlocașul a renunțat la peste 400.000 de euro pentru a prinde minute in perspectiva barajului pentru EURO 2020. „Mi-am dorit foarte mult un jucator bun in relația 1 contra 1, care sa…