Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din București a reinceput sa se umple cu pacienți, mai ales tineri, fara comorbiditați, dar și cu pacienți varstnici cu forme severe și critice de COVID-19, afirma managerul unitații sanitare, medicul Simin Aysel Florescu. "Suntem pe val... pe…

- Managerul Spitalului „Victor Babes” din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, atrage atentia, marti, ca numarul pacientilor COVID internati este in crestere si indeamna oamenii sa se vaccineze.

- Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din București, a avertizat ca spitalele se umplu iar de pacienți infectați cu Covid-19 și le-a transmis celor care ezita sa se vaccineze din cauza reacțiilor adverse ca risca „moartea prin sufocare”, potrivit unei postari facuta…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a anunțat ca depistarea a opt cazuri de infectare cu varianta Delta a COVID-19, la persoane din Iași și Bacau care s-au intors recent din Irlanda. „Vorbim garantat de transmisie comunitara”, a declarat pentru Libertatea prof. dr. Florin Roșu, managerul Spitalului…

- Inițiat de Spitalul clujean de Boli Infecțioase, proiectul a fost implementat în parteneriat cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, Universitatea „Ovidius” din Constanța și…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi.…

- Un nou centru de vaccinare de tipul drive-thru a aparut in București. Acesta este deschis incepand de vineri in parcarea unui mare centru comercial din Sectorul 2. Centrul de vaccinare de tip drive-thru a fost amenajat in parcarea Centrului Comercial Esplanada (Cora Pantelimon). Primarul Sectorului…

- Managerul interimar al Spitalului ”Victor Babes” din Capitala, medicul Simin Aysel Florescu, a declarat ca imunitatea post vaccinala dureaza mai mult decat imunitatea naturala, "lucru care trebuie scos in evidența".