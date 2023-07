Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sambata, la Universitatea de Vara Tusvanyos de la Baile Tusnad, ca deschiderea catre Est este importanta, pentru ca e nevoie de "o economie mondiala, nu de o Uniune Europeana inchisa si inchistata". Potrivit oficialului de la Budapesta, Ungaria a luat act…

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- SUA, Uniunea Europeana, Japonia si alte tari au cerut "asistenta" Chinei pentru a impiedica Coreea de Nord sa ocoleasca sanctiunile ONU asupra petrolului, utilizand apele teritoriale chineze, potrivit unei scrisori consultate vineri de AFP.Ambasadorii acestor tari la ONU cer in scrisoarea respectiva…

- Echipa Romaniei a realizat o performanța remarcabila la Olimpiada Internaționala de Fizica, care a avut loc la Tokyo, Japonia, intre 10 și 17 iulie. Elevii romani au obținut locul I in Europa și locul III la nivel mondial, fiind depașiți doar de China și Coreea, care au ocupat primul loc, și de Statele…

- Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a informat, luni, Ministerul Educatiei."Dupa Matematica, Romania scrie istorie si la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata…

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Seful BPS, Margo Yuwono, a declarat ca 2,24 milioane de turisti straini au vizitat in primul trimestru, ceea ce a reprezentat deja 41,08% din totalul vizitelor turistilor straini in 2022, scrie The Jakarta Post. Cu toate acestea, el a remarcat ca cifra este inca departe de a atinge nivelurile pre-pandemie.…