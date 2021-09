Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii lui Florin Cîțu au cerut convocare unei noi ședințe a conducerii PNL pentru vineri. Aceasta vine la doar o zi dupa ce s-au reunit pentru a adopta o rezoluție de susținere a premierului. La ședința nu a participat și Ludovic Orban.Ludovic Orban a refuzat sa participe la ședința…

- SCANDALUL din Coaliție: Liderul deputaților USR-PLUS iese la ATAC! „Așteptam noua propunere de premier din partea PNL” Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, susține ca premierul Florin Cițu nu mai are susținere politica și așteapta noua propunere de premier din partea PNL. ”Florin Cițu s-a comportat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Ludovic Orban pune la îndoiala capacitatea lui Florin Cîțu de a ține unita majoritatea parlamentara, susținând ca pentru asta e nevoie de multa experiența și „foarte multa știința în materie de negociere”. Liderul PNL se prezinta ca fiind cel care poate asigura liniștea…

- Ludovic Orban a afirmat ca ar fi putut sa nu se prezinte la sedinta Biroului Politic National al PNL in care Dan Vilceanu a fost validat pentru Ministerul Finantelor Publice, sedinta la care s-au inregistrat 32 de absenti din cauza termenului scurt in care s-a facut convocarea. “Din respect pentru…

- Ședința are loc la Guvern, deși, conform protocolului, trebuia sa aiba loc o data la Camera Deputaților, la Ludovic Orban, o data la Senat, la Anca Dragu.Intalnirea are loc in contextul in care mai mulți lideri ai USR-PLUS, dar și liderul PNL, Ludovic Orban, au criticat dosarele lui Florin Cițu din…

- Ședința va avea loc la Guvern, deși, conform protocolului, trebuia sa aiba loc o data la Camera Deputaților, la Ludovic Orban, o data la Senat, la Anca Dragu.Intalnirea se anunța a fi una cu scantei, avand in verere ca mai mulți lideri ai USR-PLUS, dar și liderul PNL, Ludovic Orban, au criticat dosarele…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…