- Populistii care sustin ca noul virus este inofensiv sunt periculosi si iresponsabili, a declarat, joi, cancelarul german Angela Merkel. „Ne aflam intr-o situatie dramatica la inceputul sezonului rece. Ne afecteaza pe toti, fara exceptie”, a spus Merkel in Bundestag, potrivit Mediafax.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi pe Twitter, ca este „consternat” de atacul care a avut loc la Nisa. Seful statului a mai spus ca Romania sprijina Franta in lupta impotriva extremismului.„Am fost consternat ca aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din Nisa. Gandurile…

- „Sunt consternat sa aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din #Nice. Gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor. Romania este alaturi de Franța in lupta impotriva extremismului. Trebuie sa fim uniți in protejarea drepturilor cetațenilor noștri la libertatea de gandire…

- Cursa vaccinului impotriva covid-19, lupta impotriva raspandirii virusului si promovarea unui multilateralism care si-a pierdut mult din vigoare in ultimele luni se vor afla in centrul acestei intalniri programate de la 11 la 13 noiembrie.Directorul general al Formului Pacii de la Paris Justin…

- Europa lupta sa stavileasca raspandirea coronavirusului. In Ucraina s-a inregistrat un record absolut pentru aceasta țara – 4.000 de noi infectari in ultimele 24 de ore. Slovacia intra in stare de urgența, de astazi. In Germania, cancelarul Angela Merkel avertizeaza ca urmeaza luni dificile in lupta…

- Microsoft se alatura dezvoltatorului de jocuri Epic Games în disputa pe care acesta o are cu Apple dupa ce Fortnite a fost eliminat din App Store si sustine ca din tot acest conflict vor avea de suferit pasionatii si creatorii de jocuri video, scrie Business Insider.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Comisia Europeana și UNESCO, precum și Twitter și Congresul Mondial Evreiesc iși unesc forțele pentru a sensibiliza publicul cu privire la teoriile conspirației din mediul online. In cadrul acestei inițiative s-a publicat o noua serie de infografice menite sa vina in sprijinul cetațenilor. Infograficele…

- In Romania, teoriile conspirației despre coronavirus costa vieți. Creșterea alarmanta a cazurilor noi de COVID-19 este alimentata de o campanie de dezinformare in care este implicata și propaganda rusa, se arata intr-o analiza facuta de Politico.