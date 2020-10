Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Twitter a retras in cele din urma, la presiunea guvernului francez, un mesaj al fostului prim-ministru malaezian Mahathir Mohamad in care acesta afirmase, la putin timp dupa atacul de la Nisa, ca musulmanii au dreptul „sa omoare milioane de francezi pentru masacrele din trecut”.

- Principalul interlocutor al puterii publice din Franta asupra islamului, Mohammed Moussaoui, a declarat luni ca musulmanii "nu sunt persecutati" in aceasta tara, in timp ce manifestatiile si apelurile la boicot se inmultesc in Orientul Mijlociu dupa afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron…

- Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron, care nu s-a delimitat de caricaturile cu profetul Mahomed aparute in Franta, relateaza duminica agentia DPA, potrivit Agerpres. Franta ''nu va renunta la…