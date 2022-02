Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky le-a transmis joi seara liderilor UE, intr-o videoconferinta organizata in timp ce acestia erau la Bruxelles la Consiliul European, ca "e probabil ultima oara cand ma vedeti viu", transmite publicatia Times of Israel, care citeaza surse diplomtice europene. Zelensky le-a cerut liderilor europeni sa adopte sanctiuni dure la adresa Rusiei pentru a opri invazia in Ucraina. Informatia a fost confirmata de premierul italian Mario Draghi, care a relatat emotionat in fata Parlamentului convorbirea cu presedintele ucrainean.