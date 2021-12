Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a promis marți un raspuns „militar și tehnic” daca rivalii sai occidentali nu iși pun capat politicilor considerate amenințatoare, pe fondul tensiunilor crescande in jurul Ucrainei, relateaza AFP. „In cazul menținerii liniei foarte clar agresive a colegilor noștri occidentali,…

- Subsecretarul de stat american pentru afaceri externe, Victoria Nuland, a declarat, marți, ca Washingtonul este ingrijorat de faptul ca Moscova ar putea incerca sa recreeze Uniunea Sovietica. „Preocuparea este ca el (n. r.: Vladimir Putin), ca proiect al moștenirii sale, incearca de fapt sa…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron drept „o provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, a informat Agerpres . In convorbirea cu presedintele…

- Rusia va reactiona la tentativele altor tari de a rupe „echilibrul strategic”, a sustinut luni presedintele rus Vladimir Putin, referindu-se la sistemul global de aparare antiracheta care este desfasurat de Statele Unite si aliatii lor.Moscova este îngrijorata ca o aparare…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, ajunge miercuri la București Secretarul american al Apararii LLoyd Austin. Foto: Arhiva/ Agerpres Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, este așteptat mâine, la București, unde va avea convorbiri cu omologul român Nicolae Ciuca.…