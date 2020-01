Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a poposit și-n aceasta iarna in Poiana Brașov. Omul de afaceri de 49 de ani, impreuna cu ultima soție, cu Valentina, cu cei trei copii ai cuplului, plus alți trei ai barbatului din relații anterioare, vor sarbatori Revelionul la munte. Din nefericire, sperau la zapada din abundența, insa…

- FCSB - GAZ METAN 2-0 // Edward Iordanescu, 41 de ani, antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, e nemulțumit ca echipa sa a disputat 3 meciuri in decurs de 7 zile. Tehnicianul a efectuat analiza infrangerii suferite cu FCSB, 0-2. „Nu a fost drept ce s-a intamplat cu programul, etapa intermediara din aceasta…

- Ultimele evenimente din cadrul clubului Petrolul – unde echipa nu are rezultate (o singura victorie in ultimele cinci etape, niciun gol pe teren propriu in ultimele doua opartide și o poziție in afara podiumului), antrenorul Flavius Stoican este contestat de fani, iar președintele Marius Stan a anuntat…

- Cotidianul BURSA a sarbatorit, saptamana trecuta, 29 de ani de aparitie neintrerupta, printr-o gala organizata la Palatul Parlamentului. „Gala BURSA” a reunit, timp de aproape cinci ore, in Salonul de Receptii de la Parlament, peste 500 de invitati, printre care ministri, ambasadori, bancheri, investitori…

- Vasile Mogoș (27 de ani, fundaș dreapta), fotbalistul lui Cremonese, a sosit in țara pentru meciurile Romaniei din preliminariile CE 2020 și a oferit declarații. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.Ambele…

- Mihai Velisar (21 de ani) a facut o figura excelenta in tricoul echipei antrenate de catre Edi Iordanescu. Imprumutat, initial, de catre Petrolul Ploiesti la Gaz Metan Medias, pana la finalul acestui campionat, medieșenii au decis sa il trasfere definitiv. Evolutiile constant bune ale tanarului fundaș…

- Presedintele Klaus Iohannis a urat, luni, Guvernului Orban, un mandat de "mare succes". "Domnule prim-ministru Ludovic Orban, felicitari dumneavoastra si intregii echipe guvernamentale. Va doresc un mandat de mare succes, chiar daca, din pacate, nu va fi un mandat intreg de patru ani, ci un mandat ceva…

- Stela Enache, vocea coloanei sonore a peliculei „Liceenii”, a fost invitata la Star Matinal. Artista a oferit detalii neștiute din culisele filmarilor celui mai indragit film romanesc și și-a adus aminte, cu drag, de marea actrița Tamara Buciuceanu-Botez.