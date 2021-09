Mesaj din carantină al președintelui Vladimir Putin Liderul de la Kremlin a lansat un mesaj din carantina, izolandu-se dupa ce zeci de membri ai anturajului sau au fost confirmati cu COVID-19 Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis joi concetatenilor sai sa dea dovada de „patriotism” in alegerile legislative din acest weekend, un scrutin ce urmeaza sa aiba loc fara o opozitie reala. Dupa ce si-a exclus contestatarii din alegeri, Putin a facut apel la „spirit civic” si „patriotism”. „Ma bazez pe simtul vostru civic de responsabilitate, pe cumpatarea si patriotismul vostru, pe preocuparea voastra de a alege deputati care vor lucra pentru binele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

