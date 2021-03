Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o atenționare meteorologica de precipitații mixte, depuneri de polei, ninsori la munte, intensificari temporare ale vantului, dar și o avertizare de tip cod galben, valabila inclusiv pe jumatate din județul Suceava.Prima avertizare este valabila in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana la ora 14:00 codul galben nowcasting de vant puternic pentru judetele Braila, Buzau (zona joasa) si Ialomita. Atentionarea era valabila initial pana la ora 11:00. In același timp, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare…

- Meteorologii au prelungit, miercuri seara, informarea privind intensificari ale vantului in regiunile estice si sud-estice si Codul galben de ninsori viscolite in Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei., acestea fiind in vigoare pana joi dimineata, potrivit new.ro. Administratia Nationala…

- Patru judete din din Transilvania se afla, joi dimineața, sub avertizare Cod galben de ceata, care duce la scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri, informeaza Mediafax. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben de ceata,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o atenționare cod galben de ninsori abundente și intensificari ale vantului, pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Munții Banatului și zona Carpaților Meridionali. Meteorologii se așteapta ca in orele urmatoare sa se depuna un strat consistent…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o o avertizare de Cod galben pentru 22 de județe din Romania și prognoza speciala pentru București, valabila pana miercuri, 13 ianuarie. Specialiștii anunța ninsori, lapovița și condiții de polei.

- Meteorologii au emis noi informari și avertizari de vreme rea pentru mai multe zone din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații in general moderate cantitativ.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata dimineața, o noua informare de ninsori și intensificari ale vantului, valabile pana luni, 28 decembrie. De asemenea, in zonele montane din 14 județe se vor semnala intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ și viscol.