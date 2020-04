Stiri pe aceeasi tema

- Aplauze pe cer pentru luptatorii din linia intai, din Timișoara. Asta au facut reprezentanții unui club aerian, astazi, in urbea de pe Bega. Au transmis un mesaj prin care le mulțumesc celor din linia intai, care lupta cu coronavirusul. Ii știți! Sunt medici, asistente, polițiști, pompieri, jandarmi,…

- 15 medici și asistente s-au intors acasa din linia intai, dupa ce au lucrat cot la cot cu colegii lor din Italia in lupta antiCovid. Au fost primiți la Aeroportul din București de premierul Romaniei Ludovic Orban și alte oficialitți. Trei salvatori sunt din Timișoara. Astazi au revenit pe pamant romanesc…

- Cantareata americana Alicia Keys a lansat piesa "Good Job", un tribut adus tuturor celor aflati in linia intai in lupta cu pandemia de COVID-19, anunța MEDIAFAX.Piesa a fost lansata joi la postul TV CNN, in timpul unei emisiuni care a avut ca subiect pandemia. Citește și: Buletinul…

- Un asistent medical din Roma și-a scris, la indemnul fiului sau, mare fan giallorosso, numele lui Edin Dzeko (34 de ani), atacantul Romei, pe spatele halatului de protecție ca semn de mulțumire pentru ajutorul financiar oferit de giallorossi in lupta impotriva crizei COVID-19. Creștere abrupta de cazuri…

- FOTO! Primar Mioveni: ”Suntem gata sa intram in linia intai, in lupta pentru salvarea vieții argeșenilor infectați cu COVID-19”. Iata și declarația primarului orașului Mioveni, Ion Georgescu: ”Suntem gata sa intram in linia intai, in lupta pentru salvarea vieții argeșenilor infectați cu COVID-19. Incepand…

- Ziarul Unirea FOTO| „La mulți ani, noi va dorim, pentru tot va mulțumim”: Mesajul copiilor de la Dumbrava Minunata din Alba Iulia pentru cei din linia intai in lupta cu coronavirusul Acesta este mesajul copiilor din DUMBRAVA MINUNATA din Alba Iulia, pentru cei care in aceste zile sunt supuși unor provocari…

- Mihaela Gabriela Liche, un medic veterinar din Piatra Neamt, ofera pensiunea pe care o detine pentru cazarea cadrelor medicale care lucreaza in spital si care vor sa isi protejeze familiile si nu merg acasa.

- Pandemia de coronavirus, care a afectat considerabil viața oamenilor de pe tot mapamondul, ne-a atins și pe noi. Cei mai afectați, știm bine, sunt medicii, care inca țin piept cu brio provocarilor impuse de situație. In timp ce pe mulți dintre noi autoritațile ne indeamna sa stam acasa pentru a ne proteja,…