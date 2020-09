Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Zgimbau, cel care s-a identificat toata viața cu culorile … Post-ul “Nea Eugen” ne-a parasit…Flacara Moreni și fotbalul dambovițean din nou in doliu… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderii tarilor Uniunii Europene vor transmite, cu ocazia summitului extraordinar programat miercuri, un mesaj de solidaritate cu opozitia din Belarus si vor cere Rusiei sa nu se implice in fosta republica sovietica, afirma oficiali UE citati de Reuters.

- Ceea ce se intampla in momentul de fața la Combinatul de Oțeluri Speciale Targoviște, conexat cu ceea ce s-a intamplat Post-ul Opinie sindicala despre COST: ,,Vorbim de 30 de ani de genocid in Romania, care implica metalurgia, combinatele chimice…” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) comemoreaza cele 298 de victime care si-au pierdut viata dupa prabusirea aeronavei MH-17, la sase ani de la accident. De asemenea, MAE transmite ”un mesaj de profunda compasiune si solidaritate familiilor” victimelor. Intre victimele accidentului aviatic s-a aflat…

- Medicul de familie din comuna Crangurile, diagnosticat cu Covid 19, Daniela Toma a pierdut lupta cu acest nemilos virus! Indurerata Post-ul Mesaj de condoleanțe al medicilor de familie la pierderea colegei de la Crangurile, Daniela Toma apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incendiu la o hala dezafectata din incinta fostei termocentrale Doicești Astazi, 03 iulie 2020, in jurul orei 12:00, in dispeceratul Post-ul Mesaj RO-ALERT! Arde o hala a termocentralei Doicești. Pompierii se lupta de trei ore cu focul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Luisa Barboiu, primarul comunei Nucet a transmis, pe facebook, un mesaj in care spune ca numarul de persoane pozitiv Covid Post-ul Primarița din Nucet, mesaj alarmant pe facebook: Situația scapa de sub control! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de solidaritate familiilor care au avut de suferit din cauza inundatiilor. ”Vreau sa transmit un mesaj de solidaritate familiilor greu incercate. Autoritatile depun toate eforturile pentru a-i ajuta pe oameni, pentru a le proteja pe cat posibil gospodariile…