Stiri pe aceeasi tema

- Post-ul Retacom va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Retacom va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Magazin Poșeta va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Magazin Poșeta va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Primaria Panet va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Primaria Panet va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Nakita va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Nakita va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source

- Maria Salanța, medic șef al UPU SMURD Targu Mureș a primit distincția Fibula de la Suseni, marți, 1 decembrie cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Alexandra HAJA Post-ul VIDEO: Maria Salanța distinsa cu Fibula de la Suseni apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.…

- Dragi mureșeni! Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei va urez un prietenesc La Mulți Ani! Dr. Vass Levente, deputat Post-ul Deputatul Vass Levente, mesaj special de 1 Decembrie apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Deputatul Vass Levente,…

- Emisiunea se poate urmari accesand: https://live.umfst.ro/ https://m.facebook.com/umfst https://m.youtube.com/channel/UCT15XZBMHPRCJgLGpB9mgdA Post-ul Made in UMFST: Voi fi medic! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Made in UMFST: Voi…

- "Cu fiecare dintre cei De care moartea ne desparte, Murim si noi – lasand o parte In fiecare dintre ei… Imagini… ganduri… doruri… vise Adorm in stinsele priviri, Un cer intreg de amintiri In pleoapele pe veci inchise… " … Post-ul IN MEMORIAM Ioan-Daniel Jurje apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…