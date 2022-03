Stiri pe aceeasi tema

- Convoiul militar rusesc aflat la nord-vest de Kiev, care masoara aproximativ 64 de kilometri, a fost "dispersat si redesfasurat", conform imaginilor din satelit, relateaza CNN, prezentind imagini furnizate de Maxar Technologies.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca recrutii si rezervistii nu participa la operatiunile militare din Ucraina si nu vor face acest lucru, informeaza tass.com. “As vrea sa subliniez ca recrutii nu participa si nu vor participa la ostilitati si ca nu va exista o chemare a rezervistilor”, a spus…

- In Odesa a fost pus un panou rutier care nu contine indicatii de orientare, ci un mesaj adresat invadatorilor rusi intr-un limbaj foarte dur, potrivit unei imagini surprinse de corespondentul Guardian, Shaun Walker Road sign in Odessa Straight on: fuck off Left: fuck off again Right: fuck off to Russia…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a anunțat, vineri, ca sambata sau duminica Ucraina se așteapta la a treia runda de negocieri cu Rusia, informweaza France Presse, citata de Agerpres . „A treia etapa ar putea avea loc maine sau poimaine (n.r. – sambata sau duminica), suntem in contact…

- În Belarus a început a doua etapa a negocierilor dintre Ucraina și Rusia. Ucraina este reprezentata de David Arakhamia, Oleksiy Reznikov, Mykhailo Podolyak. Delegația ucraineana a sosit la locul de întâlnire cu reprezentanșii ruși în Belarus. Aceasta este a…

- „Prima runda de negocieri a avut loc in timpul bombardamentelor asupra teritoriului nostru, asupra orașelor. Sincronizarea atacurilor și a negocierilor s-a putut vedea.Cred ca Rusia incearca sa puna presiune pe noi in felul acesta. Nu va pierdeți timpul!Negocierile corecte inseamna ca una dintre parți…

- Ucraina pare ca este sprijinita din toate parțile. Șefa Comisiei Europene da din nou asigurari ca va sprijini poporul ucrainean. Intr-o declarație recenta, Ursula von der Leyen spune ca atat Rusia, cat și Belarus vor primi sancțiuni. ,,Ne intensificam sprijinul pentru Ucraina. Pentru prima data, UE…

- Un consilier prezidential rus a declarat ca discutiile dintre Rusia si Ucraina in apropiere de granita dintre Ucraina si Belarus, vor incepe luni, la pranz, ora Moscovei (11.00, ora Romaniei). Consilierul prezidential rus Vladimir Medinsky, care conduce delegatia Kremlinului, a anuntat ca echipa sa…