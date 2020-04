Mesaj de Florii şi de Paşte al preşedintelui Klaus Iohannis Mesaj de Florii si de Paste al presedintelui Klaus Iohannis Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a transmis azi un mesaj în preajma sarbatorilor crestine de Florii si Pasti. Mesajul a fost transmis în direct de postul nostru de radio. Președintele Klaus Iohannis: Credincioșilor romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici le doresc sa primeasca Învierea Domnului cu sanatate, pace sufleteasca, speranța și grija fața de semeni. Chiar daca aceste sfinte sarbatori ne gasesc departe de cei pe care ni i-am dori alaturi,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

