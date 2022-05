Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis un mesaj de felicitare noului președinte al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed. In mesaj, președintele Xi a subliniat ca, de la stabilirea relațiilot diplomatice, cooperarile bilaterale s-au dezvoltat in mod global și aprofundat. Cele doua parți…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de condoleanțe noului lider al Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, in urma decesului șeicului Khalifa bin Zayed Al Nahyan, președintele EAU. In mesaj, Xi Jinping a aratat ca, in timpul vieții sale, președintele Khalifa a fost dedicat prieteniei…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a susținut, recent, in cadrul convorbirilor online cu președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz ca statul chinez sprijina țarile europene sa-și ia securitatea regionala in „propriile maini”. Conflictul ruso-ucrainean care dureaza de doua…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis luni un mesaj de felicitare Forumului Internațional pentru construirea unei comunitați a sanatații umane cu ocazia implinirii a 50 de ani de la introducerea artemisininei. Artemisinina este primul medicament antimalaric eficient descoperit și extras in China,…

- Israelul si Egiptul au inaugurat duminica o prima legatura aeriana directa intre orasele Tel Aviv si Sharm el-Sheikh, statiune balneara la Marea Rosie, dupa cum a anuntat compania nationala israeliana El Al. „Primul zbor 5193 al companiei Sun Dor care face parte din grupul El Al, zbor cu destinatia…

- Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping discuta la telefon, astazi, despre situația generata de invazia Rusiei in Ucraina.Președintele Chinei spune, potrivit canalului chinez de știri CCTV, ca in relațiile dintre națiuni nu ar trebui sa se recurga la arme. In plus, subliniaza…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis Reginei Marii Britanii, Elizabeta a II-a, un mesaj in care a exprimat susținerea și solicitudinea in urma contaminarii acesteia cu noul coronavirus, urandu-i insanatoșire grabnica. Xi a aratat ca acorda o mare importanța dezvoltarii relațiilor chino-britanice,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avut miercuri un dialog telefonic, in care au discutat despre problemele actuale de pe scena politica internaționala și despre aspecte de interes comun. Liderul francez a adresat chinezilor urari de bine cu ocazia Sarbatorii…