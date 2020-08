Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Mesaj de felicitare postat de Colegiul Militar pentru o fosta eleva, șefa de promoție la Academia de Tehnica Militara „Ferdinand I” Reprezentanții Colegiului Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia a postat pe pagina de Facebook un mesaj de felicitare pentru Alexandra Catinean, absolventa…

- Șase absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, promoțiile 2016 și 2017, au absolvit in acest an ca șefi de promoție specializarile pe care le-au urmat la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda” Brașov, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu și Academia…

- Absolventa Malina Avramuț, care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, a fost admisa cu cea mai mare medie, la programul de studii Construcții și fortificații de la Academia Tehnica Militara „Ferdinand I” București. Malina marturisește ca i-a luat puțin timp pentru a se decide in privința specializarii,…

- Elevul caporal Viorel Fleșer de la Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia va organiza in perioada 30 iulie – 2 august, maratonul Apuseni4Ultra, pentru a contribui la sanatatea unor copii. Impreuna cu alegatorul Istvan Szokolszky va traversa Apusenii, in patru zile, pe o distanța…

- Ziarul Unirea Mesaj de felicitare postat de Colegiul Militar pentru absolventa de 10 și doamnele profesoare care au pregatit-o Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia a postat pe pagina de Facebook un mesaj de felicitari pentru absolventa Malina Avramuț, care a obținut media 10 la examenul…

- Denisa Stan este eleva care a fost admisa la Colegiul Militar albaiulian cu media 10. Ea a reușit sa obțina nota maxima la cele doua probe ale evaluarii naționale, limba și literatura romana și matematica, și sa incheie cele patru clase de gimnaziu cu media 10, transmit reprezentanții instituției intr-un…

- Ziarul Unirea 63 din cei 120 de elevi admisi in acest an la Colegiul National Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia sunt fete. Cu ce medii s-a intrat Colegiul a anunțat ca “120 de elevi din 24 de judete si din municipiul Bucuresti au fost admisi in acest an in Colegiul National Militar ‘Mihai Viteazul’…

- Elevul Lucian-Ioan Neamțu a obținut cea mai mare medie de absolvire la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare". Lucian, originar din Targu Neamț, județul Neamț, a obținut nota 9,76 și vrea sa continue pregatirea la Academia Tehnica Militara „Ferdinand I" de la București. ...