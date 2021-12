Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Zdob și Zdub a felicitat cititorii și spectatorii portalului Noi.md cu ocazia sarbatorilor de iarna! "Dragi cititori Noi.md! Trupa Zdob și Zdub va ureaza tuturor Un An Nou Fericit! " La Anul și La mulți Ani!", a felicitat liderul Roman Iagupov și toți baieții acestui minunat colectiv.

- Președintele R.Moldova, Maia Sandu, susține ca nu are programata o intrevedere cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, dar nici nu vede necesitatea unui asemenea eveniment. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii In Profunzime de la ProTV. {{577039}}Intrebata despre scrisoarea adresata…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj de Craciun tuturor parlamentarilor partidului, in care a amintit și de provocarile anului care tocmai se incheie, an in care PSD a revenit la guvernare, alaturi de PNL. "Dragi colegi, a fost un an greu, cu multe provocari, pe care l-am…

- Șefa statului Maia Sandu se bucura de cea mai multa incredere din partea cetațenilor, potrivit ultimului sondaj realizat de Institutul Republican Internațional. Pe locul doi se afla președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, devansat cu 13%, iar pe locul 3 se situeaza președintele Parlamentului, Igor…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminica ''sincere condoleante'' omologului sau american, Joe Biden, dupa tornadele care au cauzat moartea a cel putin 83 de persoane in Statele Unite, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza AFP, arata Agerpres. ''In Rusia, impartasim…

- Președintele țarii, Maia Sandu, spune ca reducerea virstei de pensionare in Moldova ar insemna o povara mare pentru cetațeni. Declarația a fost facuta in cadrul unui eveniment, la Edineț. {{568942}}„Bugetul Președinției a crescut doar in masura in care sa asigure creșterea salariilor pentru anumite…

- Pe 4 noiembrie, in Rusia este sarbatorita Ziua Unitații. Ambasadorul Federației Ruse in Moldova a atras atenția asupra faptului ca aceasta sarbatoare este una dintre cele mai tinere din calendarul rus, dar, in același timp, ea iși are originile inca din trecut.

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este astazi omagiat. Liderul de la Kremlin implinește 69 de ani. Cu aceasta ocazie, liderul Partidului Socialiștilor din Moldova, i-a adresat un mesaj de felicitare.