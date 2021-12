Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de Craciun care a atras rapid atenția și a devenit viral. Farurile și girofarele autospecialeleor de intervenție ale MAI au facut un adevarat spectacol! Luminile acestora au fost aprinse pe ritmul faimosului colind „Deck the Halls”. Ministerul Afacerilor…

- Anunțul a fost facut de catre directorul general al Termoenergetica pe pagina lui de Facebook. Postarea a fost insoțita și de un video in care se poate vedea o strada inundata in urma spargerii țevilor.Din cauza acestei avarii, mai multe blocuri ar putea fi afectate, fiind alimentate deficitar. Astfel,…

- SRI a transmis, vineri seara, un mesaj de Craciun.”Sarbatori fericite tuturor neascultatorilor”, este mesajul scris pe felicitarea de Craciun postata pe Facebook de SRI. In comentariul care insoteste fotografia, SRI a adaugat: ”Desigur, si celor ascultatori”.Nu este prima data cand SRI posteaza mesaje…

- Dragi suceveni, dragi romani de pretutindeni, A mai trecut un an, cu bune, cu rele, dar cel mai important este ca in aceasta seara, in seara de Ajun, sa reușim sa fim alaturi de familie. Indiferent de greutațile vieții și de agitația cotidiana, familia este cea care ne sprijina necondiționat și ne da…

- Taloanele de pensie aferente lunii ianuarie se tiparesc si acestea contin majorarea pensiei minime, a punctului de pensie, dar si ajutorul pentru cei cu pensii mai mici de 1.600 de lei, a anuntat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai.Postarea de pe pagina de Facebook a ministrului…

- Dan Barna, vicepresedintele USR, a postat luni seara, pe Facebook, un filmulet in care arata ca a participat la taierea porcului de Ignat, in curtea unui gospodar din Ialomița, alaturi ce cațiva colegi și prieteni si a relatat cum petrecea aceasta traditie in copilarie.Pe imagini se observa cum Dan…

- Deputatul Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al USR scrie astazi, intr-o postare pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis i-a pacalit pe romanii ”carora le-a cerut votul ca sa «ii scape de PSD»”. Mesajul sau vine dupa ce șeful statului a spus despre cei de la USR ca sunt ”crizatori”, iar majoritatea…