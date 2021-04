Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia Luciei Iorga, doctor in psihologie al Armatei Romane. "Am primit astazi o veste trista: doctorul in psihologie al Armatei Romaniei, Lucia Iorga, a trecut la cele vesnice! Sincere condoleante familiei si celor care i-au fost prieteni…

- Toți cei care doresc sa aduca un ultim omagiu fostului primar Constantin Simirad sunt așteptați la sediul Primariei Municipiului Iași, in holul central, pe tot parcursul zilei de astazi, 30 martie, pentru a se reculege și a scrie cateva cuvinte in cartea de condoleanțe. Dumnezeu sa il odihneasca in…

- Poetul Cristian Miloș – cetațean de onoare al Bistriței și una dintre legendele urbane ale orașului – s-a stins din viața asta-noapte, la Spitalul Județean. rapus de Covid… Alexandru Cristian Miloș, nascut in 1952 la Bistrița – una dintre legendele urbane ale orașului, era internat in stare grava de…

- Patriarhia Romana a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiilor celor cinci persoane care au decedat in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din București. „Am aflat cu durere despre tragedia provocata de incendiul din spitalul „Matei Balș” din București,…

- Societatea Studenților Mediciniști Iași a transmis un mesaj de condoleanțe studentei Maria Andreea Albu. Tanara ar fi fost gasita fara suflare cu mai multe cercuri de plastic in jurul gatului pe data de 08 ianuarie. Acum , poliștiștii criminaliști fac cercetari in acest caz pentru a vedea in ce condiții…

- De aproximativ un an, studenta care a fost gasita ștrangulata langa partia din Copou era voluntara la UPU-SMURD Iași. Studenta era voluntara din Decembrie 2019. Ca toți voluntarii nostri era dedicata medicinei de urgenta și pasionata de ceea ce facea. Regretam nespus pierderea unui viitor medic care…