ACS Poli a fost exclusa din Liga 3, decizie luata de FRF dupa primele doua neprezentari in acest campionat. Fara bani si fara jucatori, clubul mai traieste practic doar scriptic, in acte, cel putin pana la urmatorul termen la tribuna in dosarul insolventei. Comunicatul de azi e practic un mesaj de adio in care Petre […] Articolul Mesaj de adio de la ACS Poli. Petre Musat: „Nu am gasit ințelegere la cei care au creat acest proiect fotbalistic"