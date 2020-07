Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este mai puternic ca oricand, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj adresat de Ziua Independentei Statelor Unite. "La multi de ani de 4 iulie si felicitari prietenilor si aliatilor nostri din SUA. Parteneriatul strategic dintre…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Romania va actiona in continuare pentru intensificarea relatiei cu SUA. "Va asigur ca Romania, partener strategic puternic al SUA si stat profund atasat consolidarii relatiei transatlantice, atat sub forma Aliantei nord-atlantice, cat si a cooperarii SUA-UE,…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 244-a aniversari a Zilei Independenței. In cadrul evenimentului, presedintele Iohannis a sustinut o alocutine in care a declarant ca „Romania ramane puternic angajata in sprijinul…

- Romania si SUA au stiut sa dea masura soliditatii si solidaritatii in relatia bilaterala, acordandu-si reciproc ajutor in contextul in care provocarilor de securitate li s-a adaugat pandemia de COVID-19, afirma presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis la aniversarea a 140 de ani de relatii…

- Astazi, 14 iunie, se implinesc 140 de ani de la stabilirea formala a relatiilor diplomatice dintre Statele Unite ale Americii si Romania, sub domnia Principelui Suveran Carol I și in timpul Președintelui Rutheford B. Hayes al SUA. Legaturile dintre Romania si Statele Unite sunt pe cat de multiple, pe…

- Premierul Ludovic Orban a transmis succes, luni, echipei de specialisti MApN care pleaca intr-o misiune in statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19, subliniind ca intre Statele Unite si Romania este un "solid" Parteneriat strategic care genereaza actiuni…

