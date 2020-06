Stiri pe aceeasi tema

- ARESTAT PENTRU TRAFIC DE MINORI Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Dambovița, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Post-ul DAMBOVIȚA: Un tanar de 19 ani a obligat o minora de 15 ani sa se prostitueze apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fotbalul protesteaza impotriva rasismului și a brutalitații poliției americane, dupa ce George Floyd a fost ucis in SUA, iar Gary Lineker a avut un mesaj dur. CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul pe gat pana și-a…

- La data de 26 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați cu privire la faptul ca Post-ul PITARU: Trei persoane ranite intr-un accident produs de un tanar ce nu avea permis de conducere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 23 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au depistat pe raza localitații Ghimpați, un tanar Post-ul RACARI: Tanar introdus in carantina instituționalizata dupa ce nu a respectat masura izolarii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sambata, 11.04.2020, in jurul orelor 03.00, un tanar de 23 ani, din orașul Berbești, județul Valcea, a condus un autoturism pe DJ 605 A, pe raza orasului Berbesti, jud.Valcea, din directia Mateesti catre Sinesti, iar la km.71+600 m, ar fi pierdut controlul directiei spre stanga si a intrat in coliziune…

- Un tanar antreprenor din orașul Gaești a oferit Inspectoratului Județean de Jandarmi Dambovița 25 de litri de dezinfectant pentru maini Post-ul ȘTIREA DE BINE: Un tanar antreprenor gaeștean, donație de dezinfectant pentru jandarmii dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 16 ani, din Lungulețu, internat in spital a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19. In acest moment se Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Caz confirmat și la un tanar de 16 ani, din Lungulețu. Nu se știe de unde a contacta virusul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Familia Oana si Cosmin Voevodschi nu se dezic nici de aceasta data. Tinerii au tot cumparat in ultimii ani aparatura Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Sotii Voevodschi, din nou, donatori! Aparatura pentru lupta spitalului Gaesti cu coronavirusul apare prima data in Gazeta Dambovitei .