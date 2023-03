Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ilea, secretar de stat in ministerul Justiției, a transmis pe retelele de socializare, cat si in publicatia locala Sportul Salajean, o urare femeilor, de 8 martie, prin care le numeste „fiinte ale societatii”. „Femeile! Lumea va fi un loc mai frumos in care sa traim daca vom incepe sa respectam…

- Viața femeilor a fost și este o adevarata provocare, din clipa in care au patruns in lumea businessului – dominata de barbați, cand și-au caștigat respectul de sine și independența financiara. In timp ce iși imparte responsabilitațile intre ingrijirea copiilor, a parinților și nesfarșitele treburi gospodarești,…

- Balanța este aleasa Universului pentru cele 12 luni din 2023. Indiferent de numarul problemelor in care intra, o stea norocoasa o va ghida mereu pe calea cea buna și o va scoate la lumina. Trebuie sa știi insa ca nativele reprezentate de constelația Balanței nu au fost alese intamplator de aceasta data.…

