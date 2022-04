Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a impletit hulubași cu ocazia Paștelui, alaturi de copiii din satul moldovean Butuceni și de copiii refugiați din orașul ucrainean Odesa. „Sa oferim alinare, sprijin și inima deschisa celor care, lasandu-și viețile in spate, au fugit din calea ororilor razboiului”, a subliniat liderul din stanga Prutului, duminica, intr-un mesaj video. „Copil fiind, imi placea grozav cand, in ajun de Paști, bunica scotea din cuptor – pe langa paine, cozonaci și alte bunatați – hulubași impletiți special pentru noi, copiii. Aroma lor raspandea dintr-odata in toata casa…