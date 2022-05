Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis, miercuri, noului ministru al Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, ca este un domeniu pe care ni-l dorim cu totii sa il vedem ca intra in ritm, si spera sa reusim intr-adevar sa digitalizam si sa reuseasca sa dea acel impuls activitatii de cercetare.…

- ”Ceea ce doresc sa mai subliniez este faptul ca astazi avem la masa, am sa spun, doi domni ministri – domnul ministrul Bolos nu este un membru nou in cabinet, dansul si-a mai desfasurat activitatea in acest guvern si in guvernele anterioare, a revenit la portofoliul care l-a consacrat din punct de vedere…

- Marcel Bolos si Sebastian Burduja au depus, marti, juramantul de investitura in functiile de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, respectiv ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in fata presedintelui Klaus Iohannis.La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat deja decretul de revocare a lui Marcel-Ioan Bolos din funcția de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, precum și decretul de numire in acest post a lui Sebastian-Ioan Burduja.De asemenea, șeful statului a semnat și decretul de numire a lui Marcel-Ioan…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis, luni, propunerile de nominalizare pentru ministerele Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii.