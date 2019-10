Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Sanatatii, Sorina Pintea, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul implinirii a 4 ani de la tragedia de la Colectiv, afirmand ca lucrurile s-au schimbat in sistem, poate nu atat de repede si de mult cum s-ar dori, dar s-au facut pasi importanti, scrie Agerpres. ''Un pas…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca proiectul privind interzicerea materialelor publicitare la lapte praf, aflat in dezbatere publica, este negociat cu producatorii din Romania."Acest proiect e negociat cu producatorii care-si desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, va face lunea viitoare un control la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei din judetul Maramures. Sorina Pintea a declarat ca vizita la unitatea medicala de la Sighetu Marmatiei era una deja programata. ”Aveam programata vizita pentru luni. Asa cum am efectuat vizita…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a inceput controalele in spitalele de psihiatrie in țara și consultarile cu personalul medical din aceste unitați. Discuțiile urmaresc identificarea acelor probleme care impun modificari ale legislației, modificari care sa conduca la imbunatațirea actului medical…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reiterat faptul ca 80% dintre manageri ”nu au ce cauta” in sistemul de sanatate si a adaugat ca va fi grabit procesul privind ”implementarea modificarii indicatorilor de performanta pentru manageri”, potrivit Agerpres. „Eu am spus ca exista deficit de personal,…

- Ministra Sanatatii, Ala Nemerenco, anunta majorarea salariilor in sistemul medical. Primele majorari ar putea avea loc chiar din lunile septembrie-octombrie. In primul rand, de plati mai mari vor beneficia medicii care lucreaza de garda. Declaratia a fost facuta de Ala Nemerenco in cadrul emisiunii…