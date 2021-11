Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova - FCSB 2-3. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat in direct dupa victoria din Banie. Inainte de a dialoga cu moderatorul Radu Naum, Becali a dorit sa sublinieze ca Toni Petrea a efectuat schimbarile. „Mai intai va raspund eu, ca sa nu ma mai intrebați voi: schimbarile le-a facut…

- Sepsi a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0, in optimile de finala din Cupa Romaniei. Adrian Mititelu Jr., patronul de facto al oltenilor, a acuzat dur arbitrajul. Vezi AICI toate rezultatele inregistrate pana acum in optimile Cupei + echipele calificate! „Am jucat slab azi, dar arbitrul nu ne-a dat un…

- Gigi Becali a avut un derapaj in direct la Digi Sport, spunand ca nu se vaccineaza nici cu pistolul la cap. ”Eu nu sunt stapan de sclavi și daca eram tot nu puteam eu sa le cer sa nu se vaccineze. Nici pe cei din familia mea nu i-aș obliga.Eu am spus in direct ca decat sa-mi fac vaccin mai bine…

- Mihai Rotaru, patronul celor de la CSU Craiova, a comentat situația tensionata dintre cele doua rivale din Craiova inaintea meciului direct, determinata de amanarea unei decizii a lui FCU de a stabili in ce condiții se va disputa meciul de duminica. FCU Craiova – CSU Craiova se joaca pe 3 octombrie,…

- Dinamo vrea un inlocuitor pentru Dario Bonetti (60 de ani). Cum italianul nu vrea sa renunțe la formația alb-roșie, „cainii” nu pot aduce inca un alt antrenor. CSU Craiova – Dinamo se joaca luni, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, TV Telekom Sport…

- Peluza Sud 1997, facțiunea dura din galeria lui FCU Craiova 1948, a publicat un mesaj razboinic inaintea derby-ului cu FCSB de sambata. FCU Craiova - FCSB se joaca sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Prima TV, Digi Sport și TV Telekom Sport. Ultrașii Craiovei, mesaj razboinic…

- Subiectul momentului in presa sportiva, scrisa și TV, este performanța tinerei de 18 ani, Emma Raducanu. In cadrul emisiunii „Realitatea Sportiva”, fostul mare tenisman Ilie Nastase trebuia sa vorbeasca despre acest lucru, intr-o intervenție telefonica. Numai ca lucrurile au luat alt traseu, dupa ce…

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, a comentat incidentele petrecute la finalul eșecului cu CSU Craiova (1-2). Cristi Sapunaru, capitanul giuleștenilor, a instigat galeria Rapidului la injuraturi la adresa adversarei. „De ce se intampla aceste mizerii?”, l-a intrebat direct Radu Naum, moderatorul…