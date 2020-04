Secretarul de stat american Mike Pompeo a adresat un mesaj cu ocazia Pastelui ortodox, in care isi exprima speranta ca "evlavia celor credinciosi va intari speranta si determinarea" in lupta cu pandemia COVID-19, informeaza un comunicat al Ambasadei SUA in Romania, remis AGERPRES. "Susan (Pompeo) si cu mine va transmitem salutari de Paste si va dorim Sarbatori Binecuvantate. Chiar daca bisericile din jurul lumii s-au golit recent, evlavia celor credinciosi umple lumea in fiecare zi. Fie ca evlavia sa intareasca speranta si determinarea voastra in timpul luptei noastre cu pandemia COVID-19, care…