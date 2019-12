Stiri pe aceeasi tema

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Politistii din Alba vor fi la datorie pe toata perioada manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei. Peste 400 de politisti vor participa la misiunea de mentinere a sigurantei publice cu ocazia manifestarilor publice prilejuite de aniversarea celor 101 ani de la Marea Unire…

- In acest weekend va fi mare sarbatoare la Alba Iulia. Sarbatorim 101 ani de la Marea Unire, cu defilare militara, concerte, spectacole, artificii și surprize. Cealalta Capitala se pregatește sa fie gazda pentru aproximativ 50.000 de oameni, care sa se distreze de Ziua Naționala. Reprezentanții administrației…

- Cetatenii judetului Satu Mare sunt invitati sa participe duminica, 1 decembrie 2019, la seria manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Evenimentul este organizat de catre Institutia Prefectului Judetul Satu Mare, Consiliul Judetean si Primaria municipiului Satu Mare, respectiv de catre Garnizoana…